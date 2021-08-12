 الجيش اليمني يعلن صد هجوم للحوثيين في محافظة مأرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني يعلن صد هجوم للحوثيين في محافظة مأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني
د ب أ
نشر في: الخميس 12 أغسطس 2021 - 10:45 م | آخر تحديث: الخميس 12 أغسطس 2021 - 10:45 م

تمكن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، من صد هجوم شنته مليشيا الحوثي على مواقعها بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش، في بيان صحفي، إن الهجوم الحوثي استهدف أحد المواقع العسكرية في قطاع اليعرف، في جبهة ماس، شمال غرب مأرب.

وأكد البيان أن رجال الجيش أفشلوا الهجوم في لحظاته الأولى وأجبروا عناصر المليشيا على التراجع والفرار، بعد تكبّدها خسائر في العتاد والأرواح.

ووفقا للبيان، فإن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات المليشيا في مواقع متفرقة بالجبهة وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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