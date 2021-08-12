ميقاتي يعلن أن عملية تشكيل الحكومة في لبنان تسير في المسار الصحيح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نجيب ميقاتي المكلف بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد لقائه السادس مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم الأربعاء، أن عملية تشكيل الحكومة تسير في المسار الصحيح.

وعرض عون مع ميقاتي"آخر الاتصالات والمشاورات التي تجرى في سبيل الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وبعد انتهاء الاجتماع قال ميقاتي "الأمور تسير في المسار الصحيح، وإن شاء الله سأزور فخامة الرئيس بعد ظهر غد".

وكان تم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 تموز/يوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ونال خلالها الرئيس المكلف 72 صوتاً من أصوات النواب.

ويأتي تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة، للمرة الثالثة بعد اعتذار مكلفين سابقين بتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 آب/أغسطس الماضي على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع منه.