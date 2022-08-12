عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح من كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، رغم التشديدات الاحتلالية في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وعلى أبواب "الأقصى" وفي محيطه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال شددت الخناق في البلدة القديمة من القدس، وأقامت حواجز ومنعت العديد من المصلين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه.

واحتشد الآلاف من المواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة والقدس وداخل أراض الـ 48 قرب المسجد الأقصى لأداء الصلاة في رحابه.

وعقب انتهاء الصلاة في الاقصى وباقى المساجد الفلسطينية، أدي المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء في قطاع غزة ونابلس، الذين ارتقوا في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وشهداء فلسطين كافة.

وكان الآلاف من الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراض الـ 48، أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية فيه.