رصد آثار زئبق في نهر أودر بألمانيا بعد نفوق جماعي للأسماك

كشفت عينات من مياه نهر "أودر" في ألمانيا عن أدلة على وجود تلوث كبير بمادة الزئبق، وذلك بعد نفوق جماعي للأسماك في النهر الذي يتدفق على طول جزء من الحدود الألمانية-البولندية.

وقال المسؤول البيئي المحلي جريجور باير في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج" الألمانية، اليوم الجمعة: "النتائج الأولى متاحة منذ مساء أمس الخميس. ليس لدينا هذه النتائج رسميا بعد لكنها تشير بالفعل إلى تلوث هائل بالزئبق كعامل"، مضيفا أن الفرضية القائلة بأن نقص الأكسجين هو السبب قد رفضتها إدارة المنطقة منذ البداية.

وقال باير: "الأمر المزعج للغاية في ذلك هو أن (السموم)، التي من الواضح أنها جاءت من اتجاه بولندا، لم ترصدها أنظمة الإنذار المخصصة لذلك، وبالتالي لم نتمكن من التصرف إلا بعد رصد نفوق الأسماك".

وقالت وكالة حماية البيئة البولندية أمس الخميس إن النفوق المفاجئ لآلاف الأسماك في النهر ربما يكون ناجما عن تلوث صناعي للمياه.