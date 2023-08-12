مجموعة بروجكت الألمانية للعقارات تشهر إفلاسها

أشهرت مجموعة "بروجكت" الألمانية للتطوير العقاري إفلاسها.

وأوضح مدير التفليسة وهو مكتب محاماة "شولتسه آند براون" أن ثلاث شركات من الشركات الأربع في المجموعة قدمت طلبا لإشهار إفلاسها حتى الآن مشيرا إلى أن الشركة القابضة "بروجكت ريال إستيت" ستلحق بالشركات الثلاث "على المدى القصير".

ويعتزم مكتب المحاماة مواصلة تشغيل أعمال المجموعة التجارية، وسيدرس المكتب إمكانات إصلاح المجموعة ومواصلة مشاريع البناء التابعة لها.

وحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإن عدد مشاريع مجموعة "بروجكت" التي كانت في طور الإنشاء أو التخطيط في كل أنحاء ألمانيا وصل في نهاية يونيو الماضي إلى 120 مشروعا بحجم استثمارات يبلغ 3.2 مليار يورو.

وأفادت بيانات مدير التفليسة بأن مجموعة "بروجكت" تشرف على نحو 60 مشروعا في كل أنحاء ألمانيا.

وجاء في البيان الصادر أمس الجمعة أن " أحد الأسباب المهمة للإفلاس يرجع إلى الارتفاع الهائل في تكاليف البناء في أعقاب حرب أوكرانيا. ولم يكن من الممكن نقل هذه الزيادات في التكاليف إلى العملاء".

ويتركز نشاط المجموعة على المناطق الحضرية في برلين وميونخ وهامبورج ومنطقة الراين-الماين ومنطقة راينلاند ونورنبرج.

يذكر أن الارتفاع السريع في الفوائد العقارية وما صاحبها من ارتفاع في أسعار البناء أدى في الشهور الماضية إلى حدوث حالات إفلاس عديدة في قطاع الإنشاءات العقارية.

وتعددت في ألمانيا التقارير التي تتحدث عن أن شركات البناء لا تتمكن من بيع الوحدات السكنية والمنازل الجاهزة إلا بعد شهور لأن العملاء المأمولين يرفضون أو لا يستطيعون دفع ثمن هذه الوحدات.

وفي حال تعرضت شركات التطوير العقاري لصعوبات مالية فإن الأضرار الناجمة عن ذلك لا تقتصر على المستثمرين والمشترين فقط بل إنها تطال أيضا شركات البناء التي كلفها مطورو العقارات حيث لا تتمكن هذه الشركات في هذه الحالة من تحصيل فواتيرها.

كانت مجموعة "بروجكت" تروج لنفسها حتى الآن بأنها تعتمد فقط في " كل مشاريع البناء على رأس مالها فقط"، وجاء على الموقع الإلكتروني للشركة القول اليوم السبت أن "عملاءنا ومستثمرينا يتمتعون في ذلك بأكبر قدر من الأمان والموثوقية".