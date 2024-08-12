وزير الأوقاف يتفقد أعمال ترميم وصيانة مقبرة وضريح الإمام محمد متولي الشعراوي بقرية دقادوس

تفقد وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، سير أعمال صيانة مقبرة وضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومجمع الشعراوي الخدمي، بقرية دقادوس مركز ميت غمر بالدقهلية.

وشدد الأزهري عمل كل ما يلزم من الصيانة اللازمة للضريح إكرامًا لمقام الإمام الشيخ الشعراوي ولكل زوار ضريحه الكريم من مختلف بقاع العالم.

ووجه الأزهري الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهه بترميم ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي، وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة على سرعة إنجاز الأعمال وعلو الهمة في التنفيذ.

من جانبه أكد المهندس محمود النمر أحد المشرفين على المشروع أنه قد تم عمل عزل كامل للمقام بعد عمل مسح هندسي دقيق له، والتأكد من عدم وصول أي نقطة مياه للمكان مراعاة لحرمته، وأن السبب الرئيسي للمشكلة قد تمت إزالته، مبينًا أن الشركة تعمل على قدم وساق في تنفيذ أعمال الترميم وسرعة الانتهاء منها في أسرع وقت لافتتاحه.