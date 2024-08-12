المؤبد لمتهم و5 أعوام لآخرين وبراءة 2 بحادث مقتل أمين شرطة سيدي براني بمطروح

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، اليوم الاثنين، "ع.س.ح"، بالسجن المؤبد، و"خ.ي.س"، و"خ.ف.ش"، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 أعوام، وبراءة "ن.ج.ر"، و"م.ع.خ"، ومصادرة السيارة المستخدمة في الواقعة، واحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة.

وذلك لاتهامهم بقتل "م.ص.ع" أمين شرطة، والتجمهر، واستعراض القوة، واستعمال العنف ضد رجال الشرطة، وسرقة كاميرات مملوكة لوزارة الداخلية، وإتلاف المباني والأملاك المملوكة لقسم شرطة سيدي براني، محافظة مطروح؛ احتجاجًا على مقتل مواطن على يد ضابط شرطة "تمت تبرئته في وقت سابق".

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 279 لسنة 2023 جنايات سيدي براني، إلى تلقي مديرية أمن مطروح، إخطارًا يفيد مقتل شخص أثناء توقيف الشرطة سيارته، خلال مأموريتها الأمنية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمواد المخدرة، وعلى أثر ذلك تجمهر الأهالي أمام القسم، مما أسفر عن مقتل فرد أمن، وحدوث تلفيات في الممتلكات العامة.

وجاء بالتحقيقات أنه وعلى أثر الحادث انتقلت النيابة العامة وناظرت الجثة، وسألت 4 من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه، دون امتثاله لأمرهم، رغم إنذاره أكثر من مرة؛ فاضطر أحد ضباط الأمن لتصويب سلاحه تجاهه، وأطلق أعيرة نارية على السيارة التي توقفت لاحقًا بعد تأثر قائدها بإصابته.

ولفتت التحقيقات إلى أن النيابة العامة تحفظت على أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، وبمناظرتها تبينت منها صحة رواية الشهود، وطابقها معاينة السيارة وما بها من آثار إطلاق أعيرة نارية.

وأضافت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن النيابة العامة سألت أفراد القوة الأمنية المرافقة للضابط، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة لأمرهم بالتوقف، مما دعا الضابط إلى إطلاق النار صوبها، معللًا ذلك بمحاولة المواطن دهسه بالسيارة.

وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة العامة استجوبت الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر مؤكدًا أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وانتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.

وأوضحت التحقيقات أن النيابة أجرت تحقيقاتها في واقعة التجمهر بالشوارع المحيطة لديوان قسم شرطة سيدي براني؛ بقصد اقتحامه على إثر الواقعة السابقة، وقاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن، دون الامتثال لمحاولات فضهم للتجمهر، مما نتج عنه إصابة 4 من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، وتم ضبط 8 منهم، بعد أن قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، وتسبب ذلك في مصرعه متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحقيقات عن أنه وبانتقال النيابة العامة لمعاينة محيط قسم الشرطة، تبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وأثبتت التحريات مشاركة 5 من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم "له معلومات جنائية مُسجلة"، بدهس فرد الأمن، بينما أنكر الباقون الواقعة.

وبإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، قررت محكمة استئناف الإسكندرية التي تقع محافظة مرسى مطروح في نطاق اختصاصاتها، بجانب محافظة البحيرة، نظر القضية، إلى أن صدر الحكم المُقدم، بعضوية المستشارين: هشام السعودي السطوحي، وعبد المعطي هاشم روحي، وأمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة، أحمد عبد الرحمن.