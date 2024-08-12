تحذير من موجة حر في 45 مقاطعة فرنسية

أصدرت السلطات الفرنسية، الاثنين، تحذيرا باللون البرتقالي في 45 مقاطعة بسبب موجة حر تجتاح البلاد.

وذكر بيان لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) أن درجات الحرارة سترتفع في عموم البلاد تقريبا، فيما سيكون الاثنين أكثر أيام الأسبوع حرا.

وتستخدم الألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر للإشارة إلى درجة خطورة التحذير، ويعتبر البرتقالي ثاني أعلى مستوى من التحذير بعد الأحمر.

وأفاد البيان أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في الذروة بين 36 - 38 درجة مئوية، وذلك في مقاطعات إيل دو فرانس، وبروفانس ألب كوت دازور، وبورجوندي، وسنتر، وهوت نورماندي، وأوت دو فرانس.

ومن المنتظر أن تتقلص درجات الحرارة بعض الشيء في المناطق الغربية من البلاد، على أن تستمر موجة الحر شرقها.

ودعت الأرصاد الجوية المواطنين لتوخي الحذر إزاء درجات الحرارة المرتفعة. وعبر حسابها على منصة "إكس"، دعت وزارة الداخلية الفرنسية المواطنين للإكثار من استهلاك المياه وعدم الخروج من المنازل في ساعات الظهيرة، بحسب وكالة الأناضول التركية.