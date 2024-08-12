لبنان: مقتل شخصين جراء هجوم إسرائيلي

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين في هجوم يعتقد أنه إسرائيلي في لبنان.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن القتيلين يعتقد أنهما من أعضاء حزب الله. ووقع الحادث في بلدة الطيبة الحدودية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أعضاء من حزب الله اللبناني في المنطقة.

وأفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية هاجمت أهدافا أخرى للجماعة الموالية لإيران في البلد المجاور. وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير بإطلاق عدة قذائف من لبنان على إسرائيل.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات.

ومن المتوقع ، على مدار أيام، أن يشن حزب الله هجوما كبيرا على إسرائيل. وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد توعد بالانتقام بعد مقتل القائد العسكري فؤاد شكر في هجوم إسرائيلي متعمد في بيروت.

ويواصل حزب الله في لبنان مهاجمة إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر تضامنا مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.