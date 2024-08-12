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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال بقصف دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، اليوم الاثنين.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن طيران الاحتلال قصف صباح اليوم الاثنين، منزل جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، تستهدف المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما شنت المدفعية والآليات العسكرية الإسرائيلية الموجودة في محور نتساريم قصفا مكثفا على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وبحسب "الجزيرة"، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، مربعا سكنيا في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس جنوبي القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل جندي في المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.

جاء هذا الإعلان بينما أكدت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في رفح وخان يونس.