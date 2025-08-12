كرواتيا تبدأ اختبار مسيرات بيرقدار التركية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت كرواتيا، الثلاثاء، بدء اختبار طائرات "بيرقدار تي بي 2" المسيرة المسلحة التي اشترتها من تركيا، وفقا لوزير الدفاع الكرواتي إيفان أنوسيتش، في منشور على منصة إكس.

وأوضح أن أفرادا من القوات المسلحة الكرواتية أكملوا تدريباتهم بنجاح في مركز "بايكار" للتدريب بتركيا.

وأضاف وزير الدفاع الكرواتي، أن أنشطة الاختبار ستستمر على مدار الساعة في الأيام المقبلة.

وأكد أن مسيرات "بيرقدار TB2" لديها ميزات كثيرة، وستساهم بشكل كبير في مجالات مثل أمن الحدود والاستطلاع والمراقبة ومكافحة حرائق الغابات.

يذكر أن كرواتيا وقعت اتفاقية مع شركة "بايكار" التركية أواخر عام 2024، لشراء مسيرات "بيرقدار TB2".

ومسيرات "بيرقدار تي بي 2" من إنتاج شركة "بايكار"، وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتعد أكبر مصنعي الطائرات غير المأهولة القلائل في العالم.