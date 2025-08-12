 روسيا: إحباط مخطط لاغتيال ضابط رفيع المستوى في موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، القبض على عميل لأجهزة المخابرات الأوكرانية كان يخطط لاغتيال ضابط روسي رفيع المستوى.

وجاء في بيان للجهاز، أنه تم اعتقال شخص كان يُحضر لعمل إرهابي في منطقة موسكو. وخلال الأنشطة العملياتية والتحقيقية، تم تحديد هوية عميل من الأجهزة الخاصة الأوكرانية يُدعى "رافين"، مُجنّد في دولة ثالثة، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: أنه "كان من المقرر بعد ذلك إيقاف السيارة، المُحمّلة بأكثر من 60 كيلوجراما من المتفجرات، وتفجيرها عند مرور ضابط عسكري رفيع المستوى من وزارة الدفاع الروسية بالقرب منها".

واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الشخص "وهو في طريقه إلى مكان الجريمة المُخطط لها، وخلال الاستجواب اعترف بالتعاون مع أجهزة المخابرات المعادية".

وفتحت إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف قضايا جنائية بحق المجرم، منها قضية مرتبطة بالخيانة العظمى وتصنيع ونقل غير القانوني للمتفجرات وغيرها من القضايا.