314 ألف خدمة طبية مجانية في شمال سيناء ضمن حملة 100 يوم صحة

أكد الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، أن حملة "100 يوم صحة" – إحدى المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة – قدمت 314 ألفًا و438 خدمة طبية مجانية منذ انطلاقها في 15 يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الرعاية الصحية ورفع الوعي بخطورة الأمراض المزمنة.

وأوضح "عبد العال" أن الخدمات شملت: (99 ألفًا و358 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية، 89 ألفًا و722 خدمة عبر قطاع الطب العلاجي).

كما أشار إلى أن فرق التواصل المجتمعي قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 125 ألفًا و358 مواطنًا، مشددًا على أن الحملة تستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، بما يشمل الوقاية، والعلاج، والتثقيف الصحي.

وأكد وكيل الوزارة أن المبادرة تُعد استمرارًا للجهود الرئاسية الحثيثة للنهوض بالمنظومة الصحية، وخاصة في المحافظات الحدودية مثل شمال سيناء، التي تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية.





