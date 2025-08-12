محافظ القليوبية يعقد لقاء جماهيريا بشبرا الخيمة لحل مشكلات المواطنين فوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة شبرا الخيمة، للاستماع إلى شكاوى ومطالب أهالي شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية والعمل على حلها فوراً.

تناولت الطلبات قضايا اجتماعية وخدمية، أبرزها توفير فرص عمل للشباب وذوي الهمم حاملي "كارت الخدمات المتكاملة"، وتقديم دعم مادي ومعيشي للحالات الإنسانية، منها توفير معاش لسيدة مريضة، وشقة سكنية لأرملة، وماكينة خياطة وسلع غذائية لإقامة مشروعات صغيرة.

كما وجه المحافظ بنقل طلاب لمدارس قريبة من مساكنهم، وتحرير محضر لمواطن أنشأ حظيرة مواشي داخل الكتلة السكنية، وتسهيل إجراءات توصيل الغاز الطبيعي لإحدى الشقق.

وأكد أن هذه اللقاءات تأتي لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين جودة الحياة بالمحافظة.