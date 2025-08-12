منتخب الناشئين يفوز على قطر في البطولة العربية لكرة السلة

فاز المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة تحت 16 عامًا على نظيره القطري، ضمن منافسات البطولة العربية للمنتخبات للناشئين والناشئات تحت 16 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 10 إلى 17 أغسطس الجاري، على صالة رقم 3 بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بنتيجة 79/58، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 41/30.

وفي باقي مباريات اليوم، فاز منتخب البحرين للناشئين على نظيره الكويتي بنتيجة 81/57، فيما تغلب منتخب الجزائر على تونس بنتيجة 67/61.

أما في منافسات الناشئات، فقد فاز منتخب تونس على نظيره الجزائري بنتيجة 73/52.

ويشارك في البطولة رقم 22 للناشئين 6 منتخبات، هي: البحرين، وقطر، وتونس، والكويت، والجزائر، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

في المقابل، تشهد البطولة رقم 2 للناشئات مشاركة منتخبات الجزائر وتونس، إلى جانب مصر البلد المستضيف.

وتُدار البطولة بإشراف محمد إيهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، الذي أكد أن الاتحاد المصري برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي يحرص دائمًا على الظهور بصورة مشرفة في تنظيم البطولات الخارجية على أرض مصر، بما يعكس القدرة التنظيمية للبلاد على إخراج جميع الفعاليات الرياضية بنجاح.