ألمانيان ينسيان ابنهما في محطة وقود خلال التوجه لقضاء عطلة في النمسا

نسي والدان من ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية أحد ابنيهما في محطة وقود خلال التوجه لقضاء عطلة في النمسا.

وأعلنت الشرطة، اليوم الثلاثاء، أن العائلة المنحدرة من مدينة أوفنبورج توقفت في محطة وقود لتعبئة الوقود على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة هولتسكيرشن في ولاية بافاريا، وخلال ذلك ذهب الابن الأصغر إلى المرحاض، بينما واصل الوالدان القيادة باتجاه النمسا وكان شقيقه نائما في المقعد الخلفي.

وبعد نصف ساعة تقريبا من القيادة، أدرك الوالدان أن أحد طفليهما غير متواجد بالسيارة، وعندما اتصلا بالشرطة، سارع أفراد الشرطة بطمأنتهما، حيث كان الطفل، 10 سنوات، قد لجأ إلى موظفي محطة الوقود، الذين أبلغوا الشرطة بدورهم.

وسُمح للصبي بركوب سيارة الدورية إلى مركز الشرطة، حيث جلبه من هناك والداه في النهاية. وقالت الشرطة إن الطفل تعامل مع الموقف "بهدوء".