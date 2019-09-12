البرلمان الأوروبي: مستعدون لتمديد البريكست في حال طلب منا ذلك

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أعلن البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، استعداده تمديد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في حال طلب منه ذلك.

ذكرت النبأ شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعرب مؤخرا عن رغبته في التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال وجوده في أيرلندا لعقد محادثات مع نظيره الأيرلندي ليو فارادكار.

يُذكر أن جونسون قد تولى منصب رئيس الوزراء البريطاني في يوليو الماضي، ووعد بتنفيذ نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 2016 بالخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر القادم.