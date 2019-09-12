 مسؤول هندي يتحدث عن احتكاك بين قوات هندية وصينية على الحدود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول هندي يتحدث عن احتكاك بين قوات هندية وصينية على الحدود

نيودلهي - د ب أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 8:36 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 8:36 م

صرح مسؤول بوزارة الدفاع الهندية، اليوم الخميس، في نيودلهي بأن قوات صينية اعترضت أمس جنودا هنودا بمنطقة لاداخ الحدودية خلال قيامهم بدورية في المنطقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المسؤول القول إن السبب هو الفهم المختلف للخط الذي يمثل خط السيطرة الفاصل بين الجانبين.

وأضاف أن الجانبين تمكنا من خفض التصعيد وتم فض الاشتباك بينهما بعد محادثات على مستوى الوفود جرت بين الجانبين في اليوم نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن هناك آلية بين الهند والصين للسيطرة على مثل هذه الاحتكاكات، وقد نجحت بالفعل في تطبيع الأوضاع في لاداخ.

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