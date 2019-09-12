أم تترافع عن نجلها أمام «جنايات دمنهور» وتنقذه من حبل المشنقة

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين حاتم محمود وعاصم ثابت، اليوم الخميس، في القضية رقم 1109 لسنة 2018 مركز شرطة كفر الدوار، ببراءة شاب من تهمة قتل شخص مجهول بإلقائه من قطار ركاب بعد قيام والدته بالدفاع عنه أمام هيئة المحكمة وإثبات بالأدلة والمستندات إصابته بالصرع.

وخلال جلسة المحاكمة، طلبت "أمال فؤاد علي"، والدة المتهم "علي محمد علي مرسي"، من هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الله، بالدفاع عن نجلها ومناقشة الطب الشرعي والنفسي في تقرير الكشف عن إصابة ابنها بمرض الصرع، وتقديم المستندات اللازمة في القضية، وسمحت لها المحكمة بذلك.

وأكدت "أمال فؤاد"، مناقشاتها للجنة الطبيبة التي وقعت الكشف عن نجلها وأثبت سلامته وعدم إصابته بأمراض مزمنة، مشيرة إلى تزوجها منذ 27 سنة وأنجبت 4 أولاد، وبعد فترة بدأت المعاناة باكتشاف إصابة أبنائها بمرض الصرع وراثيًا من والدهم.

وقدمت والدة المتهم، حافظة مستندات لهيئة المحكمة، أثبت فيه إصابة نجلها بمرض الصرع، والتقارير الطبية الخاصة والأطباء الذين يتابعون حالته الصحية، بالإضافة إلى التقارير الخاصة بزوجها وأبنائها الـ 3 الأخرين.

وناقشت الأم، أعضاء الهيئة الطبية، خلال المحاكمة التي أثبت فيها بالمستندات مرض ابنها، موضحة أن نجلها ارتكب الجريمة وهو في غير وعيه ولم يدرك ما ارتكبه؛ وقررت المحكمة براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وإيداعه في إحدى مصحات الطب النفسي والعصبي تحت الملاحظة للتأكيد من إصابة بالمرض.

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بقيام شاب بإلقاء شخص من قطار ركاب، بنطاق مركز كفر الدوار.

وبالانتقال تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شاب يدعى " علي.م.ع.م"24 سنة ومقيم بمدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وعرض المتهم علي الطب الشرعي والنفسي، لبيان سلامة قواة العقلية.