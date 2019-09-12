المعارضة السورية: 3 قتلى و10 جرحى في قصف جوي روسي على ريف إدلب

أعلنت المعارضة السورية مقتل 3 مدنيين وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء شن الطائرات الحربية الروسية صباح اليوم الخميس، عدة غارات على قريتين بريف إدلب الغربي.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، رفض ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ): "شنت الطائرات الحربية الروسية صباح اليوم عدة غارات على قريتي الشغر والجانودية قرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وفي حصيلة أولية قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين، وسط دمار كبير سببته الغارات الجوية".

وأضاف المصدر: "واصلت القوات الحكومية السورية قصف مناطق سيطرة المعارضة في مدينة كفرنبل وبلدات معرة الصين وحاس وكرسعة وكفرسجنة وحزارين بريف إدلب الجنوبي وخلف القصف دمارا، كما تعرضت أحراش بلدة كفرومة بريف ادلب الجنوبي للقصف بصواريخ عنقودية".

وأكد المصدر أن "القوات الحكومية السورية والروسية سوف تكثف قصفها خلال الأيام القادمة بمناطق ريف إدلب وذلك لوجود طائرات استطلاع تابعة للقوات الروسية تحلق في سماء المنطقة".

وقال المتحدث باسم قاعدة حميميم الروسية في سوريا، أليكسندر إيفانوف، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، اليوم، إن "القاذفات الجوية الروسية تقوم بشن ضربات ضد أهداف يعتقد أنها إرهابية غربي إدلب".