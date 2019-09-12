 رئيس الوزراء السوداني يبدأ زيارة إلى جوبا لبحث العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء السوداني يبدأ زيارة إلى جوبا لبحث العلاقات الثنائية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 3:12 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 3:12 م

بدأ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الخميس، زيارة إلى جنوب السودان، تستمر يومين، تُركز على بحث العلاقات الثنائية، وملف السلام في السودان.

ووصل حمدوك إلى جوبا، على رأس وفد يضم 4 وزراء هم وزراء الخارجية أسماء محمد عبد الله، والداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس، والتجارة والصناعة مدني عباس مدني، والطاقة والتعدين عادل إبراهيم.

وتعد تلك الزيارة هي الخارجية الأولى لرئيس وزراء السودان ، منذ توليه مهام منصبه، الشهر الماضي.

وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح إن مباحثات حمدوك في جوبا، ستركز على العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا، إلى جانب إحلال السلام في السودان.


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