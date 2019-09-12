رحبت الصين اليوم الخميس، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأجيل زيادة رسوم التعريفات الجمركية من 25% إلى 30% على صادرات صينية بقيمة 250 مليار دولار من أول أكتوبر إلى منتصف الشهر نفسه ، ووصفت القرار بـ " بادرة حسن نية".

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الوزارة اليوم الخميس– إن الصين ترحب بالقرار الأمريكي، وتأمل في أن يتحرك الجانبان في نفس الاتجاه للإعداد للجولة القادمة من المشاورات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية رفيعة المستوى المقررة الشهر المقبل ، ووصف فنغ القرار بأنه "بادرة حسن نية" من الولايات المتحدة.

كانت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) قد أعلنت أمس الأربعاء المجموعة الأولى من قوائم البضائع الأمريكية التي ستستبعد من التعريفات الإضافية على المنتجات الأمريكية وتشمل 16 سلعة، حيث سيكون الإعفاء ساريًا بداية من 17 سبتمبر الجاري وحتى 16 سبتمبر 2020.