وزير الاثار:عرض مقتنيات توت عنخ آمون لأول مرة بالغردقة يسهم في جذب السائحين

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن المعرض المؤقت لكنوز الملك توت عنخ آمون بمتحف الغردقة يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة، والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.

وأشارت الوزارة - فى بيان أصدرته الليلة - إلى أن الدكتور خالد العناني تفقد مساء اليوم المعرض المؤقت لكنوز الملك توت عنخ آمون والذي يضم 10 قطع أثرية تعرض لأول مرة بمتحف الغردقة، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

واشار الدكتور خالد العناني الى أن معرض توت عنخ آمون يأتي في إطار سياسة الوزارة لربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية.

ومن جانبه.. أكد الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، أن القطع الأثرية التي تم اختيارها للعرض بصفة مؤقته في متحف الغردقة تم اختيارها بعناية لتروي جزء من حياة الملك الشاب، بالإضافة إلى إبراز جمال ورقي الفن المصري القديم.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن تلك الكنوز يتم عرضها لأول مرة في مصر خارج المتحف المصري بالتحرير، وستظل بمتحف الغردقة حتى يتم نقلها إلى مقر عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه عام 2021.

وأضاف أن التمثال الخشبي المذهب للمعبود بتاح هو القطعة الرئيسية للمعرض، الذي يضم؛ تمثال اوشابتي يرتدي النمس المذهب، وغطاء إناء كانوبي ملون على هيئة رأس الملك، وتمثال اوشابتي يرتدي تاج الخربش ويمسك بالمذنبة والصولجان، وتمثال اوشابتي يرتدي شعر مستعار وحية الكبرى مصنوعة من البونز وقلادة مذهبة، وسدادة من الخشب الملون توضع داخل البوق مصنوعة من الفضة وبوق من الفضة المذهبة.

وتابع أن قطع الملك توت عنخ آمون تتضمن مسند رأس من الفيانس الأزرق، كرسي توت عنخ آمون مطعم بالأبانوس والعاج، وإناء الملك في شكل زهرة لوتس متفتحة، وعلبة للمرآه من الخشب المذهب على شكل علامة العنخ ومطعمة بالزجاج والعقيق.

جدير بالذكر ان هذه القطع كانت ضمن القطع الأثرية التي عادت من معرض "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي" بعد جولته الخارجية التي بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن، وفور عودتهم قرر المجلس الأعلى للآثار عرض ١٠ من هذه القطع بصفة مؤقتة في متحف الغردقة الذي تم افتتاحه مؤخرا، و١٠ آخرين في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري.