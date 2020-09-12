البحرين موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية ولا يمكن لأحد المزايدة علينا

قال وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي إن إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل خطوة تاريخية وهامة تجاه إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهي خطوة واقعية تساعد على إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً للمبادرة العربية.

وشدد الوزير في بيان عبر وكالة الأنباء البحرينية (بنا) على موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تأتي في صدارة أولوياتها، وضرورة حصوله على كامل حقوقه المشروعة.

وقال: "جميع السوابق التاريخية تؤكد أن جميع مبادرات المملكة وقراراتها، كانت دائماً تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وحماية مقدراته، ولا يمكن لأحد المزايدة على المملكة في هذا الشأن". مبيناً أن إقامة توقيع البحرين لإعلان تأييد السلام مع إسرائيل تمثل إحدى الجهود الدولية للمملكة لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي في العالم.

وبيّن أن المملكة تلقت دعوة من الرئيس الأمريكي للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل في 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض، وقد وافقت البحرين على المشاركة، حيث سيمثلها وزير الخارجية للتوقيع على إعلان تأييد السلام الذي سيساهم في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.