فى معرضه الجديد «خطوط سوداء»، كان التحدى الرئيسى أمام الفنان ياسر ناصر، هو تجسيد الموضوعات والقضايا الإنسانية المختلفة التى يطرحها بذات الألوان الزيتية والزخارف والخطوط المميزة للوحاته، فتظهر اللوحات على تنوعها مترابطة تحتضنها «خطوط سوداء»، وهو العنوان الذى اختاره لمعرضه الأول فى مصر.

وتشبه لوحات معرض «خطوط سوداء» الذى استضافه جاليرى «بيكاسو» بحى الزمالك، «سكون الليل» فبرغم عتمته واللون المميز لوجوده إلا أنه يحمل بداخله ضياء شروق الفجر، فالمتأمل للوحات يجد فيها إيقاعات خطية زاهية ومبهجة.

وفى المعرض الذى يضم اثنى عشرة لوحة، وقرر صاحبه أن يكون اعتماده الرئيسى فيه على «الخطوط السوداء»، إلى الدرجة التى جعلته يُعيد رسم أغلبها أكثر من مرة، يتضح تمرد الألوان على صانعها؛ حيث جاء أغلبها يشع بالتفاؤل إذ تظهر خطوطها ونقشها وكأنها تجسيد لقول الرسام العالمى بابلو بيكاسو: «الفن يمسح عن الروح غبار الحياة اليومية».

ويروى الفنان التشكيلى ياسر ناصر لـ«الشروق» أن اللوحة الأقرب له من بين مجموعة لوحات معرضه الجديد هى تلك التى تحمل عنوان «الصبر»، موضحا أن فضيلة الصبر كانت الملاذ الذى احتمى به خلال ثلاث سنوات هى مدة رحلته لإنجاز المعرض.

وأعرب «ناصر» عن سعادته بإقامة المعرض الأول له فى مصر، بعدما كانت أغلب معارضه فى استراليا، متنميا أن يعقبه إقامة العديد من المعارض الأخرى التى تلقى إقبال ومحبة جمهور الفن التشكيلى فى مصر، وشهد المعرض حضور عدد كبير من المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر.

والفنان ياسر ناصر، فنان تشكيلى من مواليد 1988 تلقى تعليمه فى كلية لاتروب ملبون بأستراليا، وأسس هناك معرض دائم للفنانين حديثى التخرج من جامعات الفنون.