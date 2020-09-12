تحطم طائرة خفيفة على متنها سياح في فرنسا وتوقع سقوط ضحايا

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تحطمت اليوم السبت، طائرة خفيفة تقل سياحا على متنها فوق جبال بيلدون شرقي فرنسا.

وذكرت إذاعة أوروبا 1، أن عدد القتلى جراء الحادث الذي وقع قبل، ظهر اليوم السبت، بإقليم إيزير لم يعرف بعد.

غير أن صحيفة "لو دوفين ليبري" الفرنسية المحلية كتبت أن 3 أشخاص لقوا حتفهم وفقا لمعلومات حصلت عليها.

يقع جبل بيلدون على حافة جبال الألب الفرنسية وأقرب مدينة كبيرة له هي مدينة جرينوبل.

وأضافت الإذاعة أن رجل إطفاء ذكر أن الطائرة تحطمت حوالي الساعة 10 و28 دقيقة قبل الظهر، إلا أن سبب الحادث لم يعرف حتى الآن.

كما أنه لم يعرف أيضا عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.