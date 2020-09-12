غرق شابين في شاطئ السلام المُميز غربي الإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، جثتي شخصين أحدهما مجهولة الهوية، وظهرت أثناء تمشيط الشاطئ، والأخرى لشاب يدعى محمد سعيد، 29 عامًا، من منطقة الهرم، محافظة الجيزة، بعد نزولهما للاستحمام بمياه البحر في شاطئ "السلام 2 المميز"، بالهانوفيل.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارين، من مأمور قسم شرطة أول العامرية، ومدير إدارة الحماية المدنية، يفيدان، تلقيهما بلاغًا بالواقعة، وأن الغريقان، كانا يسبحان بمياه البحر مبكرًا، في منطقة العجمي، غربي الإسكندرية، لكن التيار جرفهما عقب نزولهما، وفارقوا الحياة.

ووفقًا لمصدر أمني، للشروق، فقد تم تحرير محضر إداري بالواقعة، بقسم شرطة أول العامرية، بعد انتشال جثماني الشبابين، على بعد أمتار من مكان غرقهما، وتم نقلهما للمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.

يُذكر أن حالات الغرق التي شهدتها الإسكندرية، وقعت رغم قرار مجلس الوزراء بغلق الشواطئ؛ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، لدرء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقرار محافظ الإسكندرية بغلق 61 شاطئا.