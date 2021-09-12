 المسرح العائم يستعد للعرض الكوميدي حلم جميل - بوابة الشروق
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المسرح العائم يستعد للعرض الكوميدي حلم جميل


نشر في: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 1:38 م | آخر تحديث: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 1:38 م

قال الفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدى بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تجري حاليا بروفات العرض المسرحي الجديد "حلم جميل" ، من تأليف طارق رمضان ومن إخراج اسلام إمام، والمنتظر افتتاحه خلال أيام، حيث يستعد حاليا المسرح العائم الكبير بالمنيل لاستقباله.

ويقول إسلام إمام مخرج العرض، إن العرض غنائي موسيقي استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، يرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه، فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم.

و"حلم جميل" من تأليف طارق رمضان، ومن بطولة سامح حسين، وسارة درزاوي، وعزت زين، وأحمد عبدالهادي، ورشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، وأغاني طارق علي، ومن إخراج إسلام إمام.

 


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