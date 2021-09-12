 تايلاند تسمح بعودة السائحين الأجانب المحصنين بالكامل ضد كورونا الشهر المقبل - بوابة الشروق
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تايلاند تسمح بعودة السائحين الأجانب المحصنين بالكامل ضد كورونا الشهر المقبل

أ ش أ
نشر في: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 11:50 ص | آخر تحديث: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 11:50 ص
تعتزم تايلاند إعادة فتح العاصمة بانكوك، ووجهات رئيسة أخرى، أمام السياح الأجانب الشهر المقبل، بهدف إنعاش قطاع السياحة المضطرب بعد مؤشرات على أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ربما بلغ ذروته.

وقال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية تاناكورن وانجبونكونجتشان - وفقا لصحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الأحد - إن "بانكوك وهوا هين وباتايا وتشيانج ماي ستضاف إلى برنامج يسمح فيه للزوار الذين تم تحصينهم بالكامل ويلتزمون بسلسلة من الاختبارات بالدخول، وفقا لمعايير معينة".

وتابع المتحدث: "هذا المخطط قيد التنفيذ في جزيرتي ساموي وفوكيت، حيث اشترط تلقيح حوالي 70 بالمئة من السكان المحليين بشكل كامل".

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