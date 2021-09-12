نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة

عقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة؛ للوقوف على أداء المنظومة، بحضور السيد عبد العليم التهامي رئيس اللجنة، والدكتور محمد السيد نائب رئيس اللجنة، ومسئولي التقنين بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.



وأوضح القاضي أن الاجتماع ناقش ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 4014 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 465 مليون جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من 2328 عقدا جديدا خلال الفترة القادمة، موجها بتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة العمل للانتهاء من كافة العقود.



وأكد ضرورة مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم طلبات تقنين على المنظومة، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، موجهًا بالعمل على التطوير المستمر للأداء داخل منظومة التقنين.