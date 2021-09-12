نادي الأسير الفلسطيني: نقل الزبيدي للمستشفى مؤشر على ما تعرض له بعد إعادة اعتقاله

أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أن أنباء نقل الاحتلال الإسرائيلي للأسير زكريا الزبيدي إلى مركز طبي، مؤشر على ما تعرض له بعد إعادة اعتقاله.

وقال رئيس نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن "سلطات الاحتلال لا تسارع بنقل الأسرى والمعتقلين إلى المستشفيات المدنية إلا في حالة التعرض لأذى كبير"، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي أذى يتعرّض له الأسرى الأربعة المُعاد اعتقالهم.

وأضاف: "المخاوف تتصاعد على مصير الزبيدي ورفاقه الثلاثة، وهم: محمود ومحمد العارضة ويعقوب قادري، بعد إعادة اعتقالهم وتعرضهم للضرب ونقل الزبيدي إلى المستشفى"، مشددا على أن الأنباء التي ينفرد الاحتلال بنشرها عن الأسرى ومنع لقائهم بالمحامين، تشير إلى أن هناك ما يحاول الاحتلال إخفاءه عن الرأي العام بشأن ما تعرّضوا له.

وجدّد نادي الأسير الفلسطيني دعوته إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى، للاطمئنان على صحّتهم والحيلولة دون الاستفراد بهم لوقت طويل، لأن ذلك يعرّض حياتهم للخطر.