استعد مسرح السلام برئاسة الفنان محسن منصور لإعادة افتتاح قاعة يوسف إدريس، وذلك بعد إغلاق لمدة تزيد عن 11 عامًا.



وتفتتح القاعة في السابعة مساء الخميس المقبل، بعرض "خطة كيوبيد" للمخرج أحمد فؤاد، وبطولة عبدالمنعم رياض، وكريم الحسيني، ونوال سمير، وأمنية حسن، وديكور أحمد أمين، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء رباب البرنس، وتنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، وموسيقى تامر عبد المجيد، ومساعد وإخراج ياسمين علي، ودعاء حسين، ومخرج منفذ نور محيى فهمي، وتأليف وأشعار عبد الله الشاعر.



ويتناول العرض قضية الزواج والمشاكل الزوجية وكيفية حلولها من وجهة نظر الطرفين، ويتخلل العرض المسرحي الكثير من الفقرات الغنائية والاستعراضية إلى جانب المواقف الكوميدية.



بذكر أن آخر عرض أقيم على قاعة يوسف إدريس كان في عام 2011، وهو بعنوان "بيت النفادي" للمخرج كريم مغاوري.