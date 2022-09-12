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يتوجه الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، اليوم الاثنين إلى مقر البرلمان لحضور مراسم تلقي العزاء في وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وسيتلقى الملك تشارلز التعازي في وفاة والدته من المشرعين من مجلسي العموم واللوردات.

كما سيقوم بإلقاء كلمة. وبعد ذلك سيتوجه إلى إدنبره مع زوجته كاميلا للانضمام إلى شقيقته آن وشقيقيه أندرو وإدوارد.

وسيشارك إلى جانب كبار أفراد العائلة المالكة صلوات ليلية بالكنيسة حيث سيسجى النعش قبل نقله إلى لندن يوم الثلاثاء، وفقا لوكالة رويترز.

ومنذ وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما في قلعة بالمورال، منزل عطلتها الصيفية في اسكتلندا، تم وضع سلسلة من الخطط المصممة بعناية للحداد على الملكة التي اعتلت عرش بريطانيا لأكثر من 70 عاما.