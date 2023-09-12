الرئيس التركي: سنرسل فرق إنقاذ إلى ليبيا

قالت تركيا اليوم الثلاثاء، إنها سوف ترسل فرق إنقاذ إلى ليبيا، التي تضررت بشدة من العاصفة دانيال التي اجتاحت مناطق بشرق البلاد.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر منصة إكس" تويتر سابقا" أنه تم إعداد رحلات جوية تقل فرق إنقاذ وقوارب إنقاذ وخيم ومعدات.

وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي أسامة حماد قد أكد أمس الاثنين ، أن الوضع في مدينة درنة "كارثي" جراء آثار العاصفة دانيال، منوها بأن عدد الضحايا جراء الفيضانات التي تجتاح المنطقة منذ أمس الأول الأحد "تجاوز الألفين وعدد المفقودين كبير جدا".

وأضاف حماد في تصريحات تلفزيونية، أمس الإثنين، "المفقودون بالآلاف، أحياء كاملة في درنة اختفت بسكانها وراحت مع البحر"، بحسب "بوابة الوسط" الليبية الإخبارية.

وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأول الأحد سيولا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وكذلك الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم، الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الرايات بجميع الجهات العامة والخاصة، حدادًا على ضحايا الفيضانات والسيول التي تجتاح مناطق شرق ليبيا لليوم الثاني على التوالي.