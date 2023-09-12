 إعصار دانيال.. فيديو مؤلم يظهر جثثا متناثرة وتملأ الشوارع في ليبيا - بوابة الشروق
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إعصار دانيال.. فيديو مؤلم يظهر جثثا متناثرة وتملأ الشوارع في ليبيا

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 11:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 11:47 ص

بثت وسائل إعلام لقطات مصورة، وُصفت بـ«الصادمة»، أظهرت جثثا في شوارع درنة الليبية جراء العاصفة دانيال التي فتكت بالبلاد.

وأظهر المقطع، وجود كميات مهولة من الجثث المتناثرة تملأ الشوارع، في دلالة واضحة على هول الكارثة التي ألمت بالبلاد.

وتسبب إعصار دانيال في هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد الفيضانات التي اجتاحت العديد من مدن البلاد، فيما قالت تقارير إن عدد الضحايا تخطى 2800 قتيل، وسط مخاوف من حصيلة أكثر مأساوية في ظل فقدان آلاف الأشخاص الآخرين.

وزادت هذه المخاوف، مع إعلان المسئولين الليبيين أن هناك أحياء سكنية اختفت بسكانها جراء الفيضانات.

وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، الحداد ثلاثة أيام في مصر، تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، والفيضانات العارمة التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق ليبيا، الأحد، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

وقال بيان رئاسي، إن الرئيس السيسي أمر بإعلان الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا.

كما وجه الرئيس السيسي، القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وتعرض المغرب مساء الجمعة، لزلزال عنيف تجاوزت قوته السبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته العديد من الهزات الارتدادية، وخلف أكثر من 2800 قتيل، في حصيلة غير نهائية.


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