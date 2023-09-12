مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 العديد من المباريات فى مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، أبرزها مواجهة إيطاليا ضد أوكرانيا فى تصفيات أمم أوروبا 2024، إلى جانب مباراة مصر وتونس وديا.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا

بلجيكا X أستونيا – الساعة 9:45 مساء

السويد X النمسا – الساعة 9:45 مساء

رومانيا X كوسوفو – الساعة 9:45 مساء

سويسرا X أندورا – الساعة 9:45 مساء

إيطاليا X أوكرانيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مالطة X مقدونيا الشمالية – الساعة 9:45 مساء

إسبانيا X قبرص – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

النرويج X جورجيا – الساعة 9:45 مساء

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بوليفيا X الأرجنتين – الساعة 11 مساء

الإكوادور X أوروجواي – الساعة 12 صباحا

فنزويلا X باراجواي – الساعة 1 صباحا

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

الكاميرون X بوروندي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات دولية ودية

كينيا X جنوب السودان – الساعة 1 ظهرا

الصين X سوريا – الساعة 2:30 ظهرا

سنغافورة X تايبيه – الساعة 2:30 ظهرا

اليابان X تركيا – الساعة 3:20 ظهرا

جنوب أفريقيا X جمهورية الكونغو – الساعة 6 مساء

قطر X روسيا – الساعة 6:15 مساء

مصر X تونس – الساعة 7 مساء على قناة on time sport

إذربيجان X الأردن – الساعة 7 مساء

كوستاريكا X الإمارات – الساعة 7 مساء

غانا X ليبيريا – الساعة 7 مساء

كوريا الجنوبية X السعودية – الساعة 7:30 مساء

أسكتلندا X إنجلترا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 5

ألمانيا X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 3

السنغال X الجزائر – الساعة 10 مساء

المغرب X بوركينا فاسو – الساعة 10:30 مساء

كوت ديفوار X مالي – الساعة 11 مساء