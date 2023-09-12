أوكرانيا: زيادة قتلى الجيش الروسي إلى 269 ألفا و760 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 269 ألفا و760 جنديا، من بينهم 550 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الاثنين فقط.



يأتي ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.



وقال البيان، إن القوات الأوكرانية دمرت 4568 دبابة و8778 مركبة قتالية مدرعة و5872 من أنظمة المدفعية و764 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و515 من أنظمة الدفاع الجوي.



وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 315 طائرة، و316 مروحية، و4645 طائرة مسيرة، و19 سفينة حربية، و8413 من المركبات وخزانات الوقود، و881 من وحدات المعدات الخاصة و1455 صاروخ كروز.



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