إيران تكتسح أنجولا برباعية وديا

اكتسح المنتخب الإيراني نظيره الأنجولي 4 / صفر، اليوم الثلاثاء، في مباراة دولية ودية أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران.

وتقدم المنتخب الإيراني عن طريق مهدي طارمي في الدقيقة الثامنة ، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 21 أضاف صادق محرمي الهدف الثالث للمنتخب الإيراني، قبل أن يختتم شهريار موجانلو رباعية فريقه في الدقيقة 87.

وكان المنتخب الأنجولي قد ضمن تأهله لنهائيات أمم أفريقيا المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في كوت ديفوار، فيما يستعد منتخب إيران للمشاركة في أمم آسيا بقطر، حيث سيلعب في المجموعة الثالثة مع منتخبات فلسطين والإمارات وهونج كونج.