 إعصار دانيال.. السعودية تتضامن مع ليبيا في ضحايا الفيضانات - بوابة الشروق
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إعصار دانيال.. السعودية تتضامن مع ليبيا في ضحايا الفيضانات

علم السعودية
علم السعودية
الرياض - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 1:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 1:13 م

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن تعازي وتضامن المملكة مع ليبيا وشعبها في ضحايا الفيضانات التي وقعت في مدينة درنة الليبية.

وعبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، عن تعازيها لأسر وأقارب المتوفين، وخالص تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.

وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأول الأحد سيولا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.


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