إزالة مخزن لإسطوانات البوتاجاز يعمل بدون ترخيص في حي الموسكي

شن اللواء محمد السيد مزيد، رئيس حي الموسكي، حملة مفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارات التموين والإسكان والمحال والمتابعة الميدانية، للتفتيش على المحال والأسواق وإزالة الشكاوى الواردة إلى الحى عبر غرف العمليات أو صفحات التواصل الإجتماعى.



وأوضح مزيد، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم إزالة مخزن إسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص بقطعة أرض فضاء بالعنوان ٤٥ درب الشرفا، مشيرًا إلى إزالة فاترينة مخالفة بجوار مدخل العقار ٣٩ بشارع عبد العزيز، وذلك بالتعاون مع إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية.



وأضاف أنه تم إزالة ٢ فاترينة خشبية مخالفة في شارع بورسعيد ناحية شارع أبو الحسن، موضحًا أنه تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضرورة تطبيق القانون والتصدي بحسم للمخالفات والتعديات ورفعها من نهر الطريق وتيسير الحركة المرورية أمام المارة.



وأشار إلى التعاون مع إدارة المتابعة الميدانية بالحي ووحدة الرصد البيئي لإيقاف أعمال داخليه بدون تصريح بالمحل الكائن ٢ زقاق شمس الدين من شارع الطمار، ورفع إشغالات ومخالفات شارع عبد العزيز وشارع البوسطة وشارع الجيش.