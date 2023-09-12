رحيل محمد صلاح عن ليفربول تهديد حقيقي لـ ريال مدريد

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي التفكير في بديل محمد صلاح، نجم الريدز، في ظل إمكانية رحيله عن قلعة آنفيلد الفترة المقبلة، بسبب العرض السعودية المغري الذي قُدم له في الانتقالات الصيفية من اتحاد جدة، حسبما أفاد تقرير صحفي.

على الرغم من عدم نجاح اتحاد جدة في ضم صلاح في الانتقالات الصيفية رغم العرض الضخم الذي وصل إلى 215 مليون جنيه إسترليني حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلا أن العميد لم يرمي المنديل بعد، وينوي التقدم بعرض مغر جديد في الموسم المقبل.

صحيفة "سبورت" الكتالونية، أشارت إلى بدء ليفربول في التفكير في قائمة الخيارات المستقبلية لتعويض صلاح، إثنين من هذه الخيارات سيؤثران على ريال مدريد بشكل مباشر.

أوضحت "سبورت" أن أحد الخيارين هو فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ويمر الآن البرازيلي بمرحلة تعافي من الإصابة، أما الآخر فهو النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يُعد حلم فلورنتينو بيريز الذي لم يتحقق بعد، ويهدف رئيس النادي الملكي لضم مبابي في 2024.

أكدت "سبورت" أن كلا الخيارين فينيسيوس ومبابي ضمن القائمة المفضلة لـ ليفربول حال رحيل محمد صلاح لـ اتحاد جدة أو الدوري السعودي بشكل عام، في ظل امتلاك الريدز لأموال طائلة من جراء بيع هداف البريميرليج والمتوج بالحذاء الذهبي في 3 مرات سابقة، ومن شأن الأمر أن يصبح تهديدًا قويًا لـ ريال مدريد.

أشارت الصحيفة إلى إدراك ليفربول لصعوبة إغراء كيليان مبابي عندما يصبح لاعبًا حرًا، في الوقت الذي يقتنع فيه الجميع أن وجهته المقبلة هى ريال مدريد، حال عدم تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان.

أكملت الصحيفة أنه في حالة فينيسيوس جونيور من الممكن فتح الباب أمام ليفربول، في ظل عدم توقيعه على تمديد عقده مع ريال مدريد، ليظل الأمل قائمًا أمام حُمر الميرسيسايد لضم الدولي البرازيلي.

أتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن خسارة محمد صلاح الذي سجل 188 هدفًا في 309 مباراة ستكون ضربة قاسية لليفربول، لذا سيتعين على الريدز استبداله بلاعب من الطراز العالمي، فبالإضافة إلى مبابي وفينيسيوس هناك أسماء مطروحة مثل بوكايو ساكا، وكفاراتسخيليا و تاكي كوبو.