بحث اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، عددًا من الطلبات المقدمة من أهالي مركز ومدينة المنيا، حيث حرص المحافظ على الاستماع لمطالب كل المواطنين، من أجل إيجاد الآليات والحلول العاجلة للمشكلات التي تواجههم في الأطر القانونية والمسئولية المجتمعية الساعية لتوفير مزيد من سبل تحسين الحياة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد "كدواني"، جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، حرصه على عقد لقاءات دورية مع المواطنين على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة لوضع الحلول العاجلة للمشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذًا لاستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، لافتا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة.

وقال المحافظ، إن انضمام محافظة المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية، يهدف إلى توفير رعاية طبية متكاملة ومميزة لأكثر من 6 ملايين مواطن من أبناء المنيا، وتقديم الخدمات الصحية في أكثر من 370 وحدة صحية موزعة على مستوى مراكز المحافظة.

ووافق المحافظ، على طلب أهالي قرية بهدال بتخصيص مساحة 20 قيراط لبناء مجمع مدارس لخدمة أبناء القرية، موجهًا بالعمل على سرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض، وإقامة مجمع المدارس عليها، يأتي هذا في إطار العمل على تحسين وتطوير العملية التعليمية وتوفير أماكن لكل الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، وتوفير جو ملائم ومناسب لتعليم الأجيال المختلفة.

كما وجه المحافظ، مجلس مدينة المنيا بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتوصيل خطوط مياه لمنطقة الشيخ عمار، والبدء في الإجراءات، ودراسة كل شكاوى المواطنين بشأن مياه الشرب والصرف الصحي من توصيلات وخطوط ووضع تصور عاجل لحل المشكلات في أقرب وقت، بمناطق (شاهين، سكة تله، تقسيم جاويش، أبوفليو).

فيما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة عدد من الحالات الإنسانية، موجهًا بصرف مساعدات مالية وإعانات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية وبعض الحالات المرضية عقب إجراء بحوث اجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وجهاز عروسة لفتاتين، وصرف 15 مساعدة مالية إلى جانب توفير 10 فرص عمل.

وناشد المحافظ، خلال اللقاء، المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم سرعة التوجه إلى المراكز المختصة وتقديم الطلبات اللازمة لإتمام عملية التقنين، مؤكدًا أن هناك تيسيرا كبيرا للمواطنين في تلقي الطلبات واستيفاء الإجراءات، مع استمرار مبادرة طرق الأبواب من خلال السيارة المتنقلة للوصول إلى القرى، لافتًا إلى أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الشكاوى والبلاغات مع رؤساء الأجهزة التنفيذية، وإحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، تنوعت ما بين (رصف طرق ـ مياه شرب ـ نظافة ـ تموين ـ مرور ـ ري ـ بناء مخالف ـ إشغالات على حرم الطريق العام ـ فرص عمل ـ تربية وتعليم- صحة).

وفي ختام اللقاء عبر النواب عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ، مؤكدين أن وجود لقاءات دورية بشكل مستمر في جميع المراكز بوجود جميع المسؤولين التنفيذيين لحل مشاكل المواطنين على الفور لم يحدث منذ فترات طويلة، ولهذا نجد المواطنين سعداء من "جبر خاطرهم"، داعين من المولى عز وجل أن يعينه في أن يكمل ما بدأه وأن يضع المنيا في مكانها الطبيعي التي تستحقه.

حضر اللقاء عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، والنائب على بدوي، والنائب عثمان المنتصر أعضاء مجلس النواب، والدكتور زين الإطناوي، والدكتورة رشا المهدى والدكتور هاني عبد الشهيد أعضاء مجلس الشيوخ، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، ورؤساء الأحياء والوحدات القروية وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.