أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 630 ألفا و200 جندي منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 630 ألفا و200 جندي، بينهم 1270 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 8653 دبابة، منها 11 دبابة أمس الأربعاء، و16955 مركبة قتالية مدرعة، و18009 نظام مدفعية، و1184 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و945 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و328 مروحية، و15033 طائرة مسيرة، و2591 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و24481 من المركبات وخزانات الوقود، و3061 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.