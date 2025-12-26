لجنة أمنية ليبية تباشر التحقيق في واقعة تحطم طائرة رئيس الأركان

باشرت اللجنة المشكلة بقرار من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية " عماد الطرابلسي" اليوم الخميس، مهامها في التحقيق في واقعة سقوط الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد ومرافقيه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطات التركية.

وقالت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الخميس، إن جهاز المباحث الجنائية أوضح ، في منشور عبر صفحته الرسمية مساء الأربعاء ، أن اللجنة يترأسها رئيس الجهاز اللواء محمود العجيلي ، وأشار إلى أن فريقًا مختصًا يواصل استكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن، إلى جانب أخذ عينات الحمض النووي ومقارنتها بعينات ذويهم وفق المعايير المعتمدة.

وأضافت (وال) ، إن مهام اللجنة تشمل أعمال البحث والتحري عن حطام الطائرة، استكمالًا لمجريات التحقيق، والكشف عن جميع ملابسات الحادث .

يُذكر أن تحطم الطائرة أسفر عن مقتل رئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، إضافة إلى قائد القوات البرية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير التصنيع العسكري العميد محمود جمعة القطيوي، ومستشار رئيس أركان الجيش الليبي محمد العصاوي، والمصور محمد عمر أحمد محجوب.

وتحطمت الطائرة يوم الثلاثاء بعد إقلاعها من العاصمة التركية أنقرة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.