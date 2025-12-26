أمريكا:عاصفة جديدة تضرب جنوب كاليفورنيا قد تتسبب في مزيد من الفيضانات

ضرب نظام عاصفة شديدة آخر جنوب كاليفورنيا يوم الخميس، مما قد يتسبب في المزيد من الفيضانات والانهيارات الطينية بعد يوم واحد فقط من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية أودت بحياة شخصين على الأقل.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الأمطار الإضافية قد تزيد من خطر تدفق الحطام في المناطق المشبعة بالمياه والتي احترقت بسبب حرائق الغابات في يناير وقد جردت مناطق ندوب الحريق هذه من الغطاء النباتي بسبب النيران وأصبحت أقل قدرة على امتصاص المياه.

وأصدرت إدارة مأمور مقاطعة سان برناردينو تحذيرا بالإخلاء لبلدة رايتوود، وهي بلدة جبلية تبعد حوالي 80 ميلا (130 كيلومترا) شمال شرق لوس أنجليس، بسبب خطر حدوث انزلاقات طينية.

وقال رجال الإطفاء في المقاطعة يوم الأربعاء إنهم أنقذوا أشخاصا كانوا محاصرين داخل سياراتهم عندما انجرف الطين والحطام إلى طريق يؤدي إلى رايتوود.ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم.

وغطت الصخور والحطام وطبقات سميكة من الطين الطرق في البلدة البالغ تعداد سكانها نحو 5000 نسمة. وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي، تحولت محطة وقود ومقهى محليان يعملان بالمولدات الكهربائية إلى مركزين للسكان والزوار.وعلى مستوى الولاية، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 120 ألف شخص، وفقا لموقع باورأوتإيدج.يوإس.

ومع توقع هطول المزيد من الأمطار، تم نشر أكثر من 150 من رجال الإطفاء في المنطقة، حسبما صرح شون ميليريك المتحدث باسم إطفاء مقاطعة سان برناردينو.وقال: "نحن مستعدون. الأمر يتطلب تضافر كافة الجهود في هذه المرحلة".