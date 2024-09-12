كفرالشيخ: استكمال أعمال رصف شارعي الجمهورية والبنك الأهلي بقلين بمسطح 2000 متر 

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، استكمال أعمال رصف شارعي الجمهورية والبنك الأهلي بمركز بقلين بمسطح 2000 متر مربع؛ استجابة للأهالي لما لهم من أهمية مرورية، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025، تحت إشراف اللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع بصفة دورية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل.

وأكد استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع القطاعات الأخرى.