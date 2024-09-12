إصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة بشارع كورنيش مرسى مطروح

استقبل مستشفى مرسى مطروح العام، 5 مصابين بينهم طفل وثلاثة سيدات، إثر حادث سير بشارع الكورنيش.

وكان مستشفى مرسى مطروح العام، استقبل كل من "جيهان.ع، 47 سنة" "مها.أ، 45 سنة" "نجوى.م، 74 سنة" "عادل.م، 55 سنة" "حمزة.ع، 8 سنوات"، مصابين بسحجات وكسور وردود، وذلك بعد أن صدمتهم سيارة ملاكي مسرعة بشارع الكورنيش، أثناء سيرهم.

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا في مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى مرسى مطروح العام، لاستكمال باقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.