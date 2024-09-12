عمرو أدهم: الزمالك سيسلك الطرق القانونية للحفاظ على حقوقه في بوبيندزا  

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على صحة موقف ناديه من التعاقد مع الجابوني أرون بوبيندزا، وأن بطاقة اللاعب الدولية في حوزة الزمالك، وأن النادي سيسلك كل السبل القانونية للحفاظ على حقوقه.

قال عمرو أدهم في تصريحات لموقع «بلاي سبورت» الروماني،:" الزمالك يملك عقدا ساريا المفعول مع بوبيندزا، والذي رفض احترام توقيعه ولم يعد يرد على أي مكالمات".

أضاف:" يدرس الزمالك المسار القانوني الذي سيتخذه ضد اللاعب وكذلك النادي الذي سيوقع معه دون موافقتنا".

أشار عمرو أدهم:" لم نجر أي محادثات مع الشركة التي تمثل بوبيندزا، وإذا كان الوكيل متأكدًا من موقف اللاعب ويتجاهل الحقائق التي قدمناها، فلا يوجد شيء يمكننا فعله".

واصل:" ننتظر ما سيحدث، وأخشى أن يكون مدير أعمال اللاعب غير متأكد من الوضع الذي يعيشه موكله".

أتم:" الوضع الحقيقي سيتضح بمجرد طلب بطاقة بوبيندزا الدولية، سيدركون وقتها الحقيقة، ويجب على رابيد بوخارست أن يفعل ما يراه مناسبًا في هذا الأمر".

وكان نادي الزمالك قد أعلن عن تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للاعب الجابوني أرون بوبيندزا قبل 5 أيام، إلا أن اللاعب لم يحضر بعد للقاهرة، لتشتعل أزمة بعد أنباء عن توقيع اللاعب لنادي رابيد بوخارست الروماني ورفضه الانتقال للزمالك.