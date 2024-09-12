بعثة الزمالك تغادر إلى كينيا لملاقاة الشرطة الكيني في الكونفدرالية

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غادرت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى كينيا، استعداداً لخوض مباراة الشرطة الكيني، المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام بالعاصمة الكينية نيروبي.

ويترأس أحمد خالد حسانين بعثة الفريق الأبيض في كينيا، وتستغرق رحلة الطيران حوالي 5 ساعات للوصول إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر الجاري.