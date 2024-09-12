محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم طلبات التصالح

تابع اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتلقي طلبات المواطنين بمنظومة التصالح على مستوى المحافظة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة استمرار تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطلعاتهم واحتياجاتهم في جميع المجالات، وسرعة فحص وإنهاء طلباتهم وحسن معاملتهم، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتقديم التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين؛ لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.